Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве 12 апреля

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем прогнозируется в Москве в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 1 градуса, по области – до минус 2 градусов.

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода, и к ее концу воздух прогреется до плюс 17 градусов – это соответствует климатической норме первых дней мая.

По словам синоптиков, столичный регион попрощался со снежным покровом до осени. Временный снежный покров, который на днях отметили некоторые метеостанции Москвы и Московской области, уже сошел.