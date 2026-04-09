Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 12:21

Общество

Береза зацвела в Москве

Фото: 123RF.com/orestligetka

В столице начала цвести береза, однако из-за похолодания этот процесс замедлится. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук, ученый секретарь Ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

Он рассказал, что в столичных парках в основном встречаются два вида этих деревьев – береза повислая и береза пушистая. В некоторых местах они уже зацвели из-за очень теплого марта.

Ефимов добавил, что благодаря дождям, которые пришли в Москву в эти дни, пыльцевые зерна осядут на почву и аллергикам станет немного легче.

До этого в национальном парке "Лосиный остров" началось цветение орешника. Его сережки производят большое количество пыльцы. Это ценный белковый корм для первых опылителей – в марте на лещину реагируют пчелы, шмели, мухи-журчалки и бабочки.

При этом красный или темно-коричневый уровень опасности аллергии могут ввести в центральной части России из-за наслоения периодов цветения. Аллергическая реакция может возникнуть даже у тех, кто до этого не испытывал таких проблем.

Аллергики в Москве начали закупать лекарства и маски

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика