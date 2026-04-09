Береза зацвела в Москве

В столице начала цвести береза, однако из-за похолодания этот процесс замедлится. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук, ученый секретарь Ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

Он рассказал, что в столичных парках в основном встречаются два вида этих деревьев – береза повислая и береза пушистая. В некоторых местах они уже зацвели из-за очень теплого марта.

Ефимов добавил, что благодаря дождям, которые пришли в Москву в эти дни, пыльцевые зерна осядут на почву и аллергикам станет немного легче.

До этого в национальном парке "Лосиный остров" началось цветение орешника. Его сережки производят большое количество пыльцы. Это ценный белковый корм для первых опылителей – в марте на лещину реагируют пчелы, шмели, мухи-журчалки и бабочки.

При этом красный или темно-коричневый уровень опасности аллергии могут ввести в центральной части России из-за наслоения периодов цветения. Аллергическая реакция может возникнуть даже у тех, кто до этого не испытывал таких проблем.

