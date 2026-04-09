09 апреля, 12:13

Российский комплекс сбил дрон лазерным лучом на дистанции 1,5 км

Фото: 123RF.com/sommersby

Российский комплекс LazerBuzz (проект "Посох") способен поражать FPV-дроны лазерным лучом на дистанции 1,5 километра, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию – разработчика лазерной системы противодействия беспилотникам.

Уточняется, что в ходе эксперимента в рамках совершенствования лазерной системы удалось сбить БПЛА самолетного типа.

Ранее Владимир Путин заявлял, что такой армии, как у России, нет ни у одной страны в мире. Глава государства рассказывал о появлении в стране нового оружия, которого нет ни у кого в мире, включая комплекс "Авангард" и ракету "Буревестник".

В США указывали, что системы вооружений России превосходят даже российские мерки. В частности, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно называл подводный беспилотный аппарат "Посейдон" и ракету "Буревестник" запредельными.

