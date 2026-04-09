09 апреля, 13:30

В Минздраве РФ опровергли связь варианта COVID Stratus с возникновением аллергии

Научные данные, которые подтверждали бы, что вариант коронавируса COVID-19 под названием Stratus способен напрямую вызывать новые аллергические заболевания у ранее здоровых людей, отсутствуют. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

В ряде телеграм-каналов ранее появлялись сообщения о том, что переболевшие этим субвариантом COVID-19 жаловались на усиление аллергических реакций, в том числе на отеки слизистых, насморк и повышенную чувствительность к пыльце.

По словам специалиста, после вирусной инфекции действительно возможны временные изменения в работе иммунной системы. Это может проявляться повышенной реакцией слизистых на раздражители – пыльцу, бытовую химию или другие факторы, что внешне напоминает аллергию.

Отдельно он отметил роль сезонности, так как совпадение периода восстановления после болезни с активным цветением растений, например ольхи, может усиливать симптомы и создавать впечатление "внезапно появившейся" аллергии.

Ранее главный научный сотрудник отдела вирусологии и иммунологии имени А. А. Смородинцева Лариса Руденко рассказала, что интраназальная вакцина от гриппа и COVID-19, созданная в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ), готова к клиническим испытаниям.

Созданный препарат является двухвалентным, то есть защищает от двух инфекций одновременно – гриппа и коронавируса. Особенность лекарства заключается в том, что для его разработки использовалось производство на тканевых структурах.

В России не обнаружили вариант COVID-19 "Цикада"

