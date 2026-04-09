В Москве вынесен приговор по делу об убийстве сотрудника милиции и его супруги в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.



По данным ведомства, 6 ноября 1999 года мужчина вместе с соучастником пришел в квартиру на Рязанском проспекте, где жил его знакомый, который был оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов в Москве. Между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудника милиции.

Также он выстрелил в его жену, так как боялся, что та сообщит о произошедшем правоохранителям. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. Их тела нашел маленький сын, который в момент случившегося был в гостях у соседей.



Сперва не удавалось раскрыть преступление. Но следователи вместе с оперативниками вновь изучили материалы дела, допросили некоторых свидетелей, а также проверили сведения о круге общения потерпевшего накануне убийства. По итогу была установлена причастность знакомых семьи к произошедшему.



Во время допроса злоумышленник признал свою вину. Он объяснил, что убил знакомого в ходе бытового конфликта, который возник из-за личной неприязни. Следователи также выяснили, что обвиняемый с 1983 по 1986 год работал инспектором в отделении милиции, где служил потерпевший, а в 1991 и 1993 годах он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы. Наказание мужчина отбывал до 1999 года.

В результате суд признал мужчину виновным в убийстве двух лиц и назначил 13 лет колонии строгого режима. В свою очередь, соучастник преступления, как выяснили следователи, скончался в 2014 году.

