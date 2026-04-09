09 апреля, 13:03

В Москве вынесен приговор по делу об убийстве сотрудника милиции и его супруги в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, 6 ноября 1999 года мужчина вместе с соучастником пришел в квартиру на Рязанском проспекте, где жил его знакомый, который был оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов в Москве. Между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудника милиции.

Также он выстрелил в его жену, так как боялся, что та сообщит о произошедшем правоохранителям. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. Их тела нашел маленький сын, который в момент случившегося был в гостях у соседей.

Сперва не удавалось раскрыть преступление. Но следователи вместе с оперативниками вновь изучили материалы дела, допросили некоторых свидетелей, а также проверили сведения о круге общения потерпевшего накануне убийства. По итогу была установлена причастность знакомых семьи к произошедшему.

Во время допроса злоумышленник признал свою вину. Он объяснил, что убил знакомого в ходе бытового конфликта, который возник из-за личной неприязни. Следователи также выяснили, что обвиняемый с 1983 по 1986 год работал инспектором в отделении милиции, где служил потерпевший, а в 1991 и 1993 годах он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы. Наказание мужчина отбывал до 1999 года.

В результате суд признал мужчину виновным в убийстве двух лиц и назначил 13 лет колонии строгого режима. В свою очередь, соучастник преступления, как выяснили следователи, скончался в 2014 году.

Ранее было раскрыто убийство президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, совершенное 27 декабря 1999 года. Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями было найдено во дворе жилого дома на улице Маломосковской.

Сперва выявить злоумышленника не удавалось. Но позже следователи нашли свидетеля, который знал обстоятельства преступления. Его показания были проанализированы, после чего удалось установить убийцу. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками и входящий в преступную организацию. Мужчине предъявили обвинение в убийстве и арестовали.

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

