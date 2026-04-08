Следователи в Москве раскрыли убийство, совершенное более 25 лет назад

Следователи и криминалисты раскрыли убийство женщины, совершенное более 25 лет назад на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.



Женщину с признаками насильственной смерти нашли в сентябре 2000 года в квартире дома, который находится на улице Плеханова. Эксперты зафиксировали тогда на ее теле множественные травмы и следы удушения.



Сперва специалисты предполагали, что совершил данное преступление сожитель женщины. Однако выявить личные данные мужчины и установить местонахождение, а также проверить его на причастность к убийству тогда было невозможно.

В результате проанализированы материалы уголовного дела, криминалисты и следователи вновь провели проверку по базе отпечатков пальцев рук, которые были найдены на месте происшествия. Оказалось, что следы принадлежат мужчине, который живет в Свердловской области. Его доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.

В отношении злоумышленника провели психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа, по итогам которой была установлена его осведомленность о преступлении. В результате злоумышленник дал показания о произошедшем. Он рассказал, что убил женщину во время бытового конфликта.



На данный момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее в Екатеринбурге осудили мужчину, который надругался над ребенком и утопил его 21 год назад. По версии следствия, в апреле 1995 года злоумышленник вступил со знакомым в преступный сговор для последующего вымогательства. Он воспользовался доверием первоклассника и заманил его в свою машину, после чего отвез на берег озера Свакуль рядом с Коммунистической улицей.

Злоумышленник начал душить ребенка, чтобы скрыть его похищение. Также он надругался над малышом. Затем мужчина дважды ударил мальчика по голове предметом, похожим на камень, поместил в полимерный мешок вместе с куском бетона и сбросил в озеро.

На следующий день он вместе с подельником положил в почтовый ящик родителей ребенка записку с угрозами расправы и требованием 50 тысяч долларов. В результате суд приговорил мужчину к 10 годам колонии общего режима, а также к моральной компенсации в размере 1 миллиона рублей.

