СК завершил расследование дела о разбое и убийстве девушки в Москве в 1998 году

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбое и убийстве девушки в 1998 году на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Расследование было завершено Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Было установлено, что вечером 30 декабря 1998 года злоумышленник был в гостях у своей 31-летней знакомой на Ленинградском шоссе. Отмечается, что в этой квартире регулярно находились крупные суммы наличных денежных средств. Женщина собиралась отпраздновать с коллегами новогодний корпоратив, поэтому попросила мужчину покинуть квартиру.

Вместо этого он схватился за молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове. Потерпевшая погибла на месте от полученных травм, а фигурант дела похитил из квартиры около 14 тысяч долларов и скрылся.

Изначально установить местонахождение и подтвердить причастность злоумышленника к совершению преступления не представилось возможным. В ходе слаженной работы следователей столичного СК, 1-го отделения ОУР УВД по САО и 2-го отдела УУР ГУ МВД России по Москве, 5-го управления ГУУР МВД России были дополнительно допрошены свидетели, проживающие в разных городах страны.

Помимо этого, были изучены собранные ранее доказательства и проверены по базам учета папиллярные узоры пальцев рук, найденные на месте преступления. Оказалось, что они принадлежат жителю Санкт-Петербурга.

До 2015 года мужчина жил на территории России, используя при этом паспорт СССР, и вел скрытый образ жизни. В настоящий момент он задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение, а на месте была проведена проверка показаний. Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело передано для направления в суд.

