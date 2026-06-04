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04 июня, 07:19

Общество

В ФМБА рассказали о первых результатах применения вакцины от колоректального рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская вакцина от колоректального рака "Онкопепт" показала первые обнадеживающие результаты. У пациентов, получивших препарат в конце марта – начале апреля, выработался необходимый иммунный ответ. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

"Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали", – рассказала она.

Сейчас для терапии отобраны более 40 человек, которые находятся на стадиях от приготовления вакцины до ее применения. Основные участники исследования – пациенты с метастатическим раком толстой кишки, которые уже перенесли операцию и прошли не менее двух линий системной химиотерапии.

Клиническую эффективность препарата начнут оценивать в ближайшие месяцы, ориентировочно через три месяца после первого введения. Первую инъекцию "Онкопепта" сделали в марте этого года.

Ранее ФМБА получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания показали ее эффективность и безопасность. Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии.

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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