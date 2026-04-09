Открыт прием заявок для предпринимателей на участие в проекте "Лето в Москве"

В столице открыли прием заявок для предпринимателей на участие в новом сезоне проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства города.

Участниками проекта могут стать бизнесмены из сфер общепита, торговли, услуг, образования, творчества, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Для участия необходимо организовать акции или бесплатные мероприятия, или предложить клиентам скидки.

Отправить заявку можно на странице проекта "Время возможностей для бизнеса", выбрав вариант "На своей территории". Также отправить данные можно при помощи портала "Малый бизнес Москвы". Предпринимателям необходимо будет указать контактные данные, сведения о своей организации и описать предложение.

Также участники смогут выбрать способ получения необходимых материалов для брендирования площадки в стиле "Лета в Москве". Заявку рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Предложения, которые прошли модерацию, разместят на портале туристического сервиса Russpass, а также в сервисах "Яндекс Карты" и 2ГИС.

Кроме прочего, участники проекта получат информационную поддержку и набор инструментов от лидеров рынка для разных целей, включая продвижение своего дела.

Свыше половины участников проекта "Лето в Москве" в 2025 году заявили о росте выручки и повышении узнаваемости бренда, лояльности своих клиентов. В частности, летом 2024 года к проекту присоединились свыше 1 500 бизнесменов, которые создали 5 100 специальных предложений. Уже зимой к проекту присоединились свыше 1 800 предпринимателей, организовавших 11 900 мероприятий.

Предприниматели могут принять участие в проекте, выступив партнерами и соавторами крупных городских мероприятий. Они могут устанавливать на городских улицах павильоны, зоны для отдыха или арт-объекты. Помимо этого, им доступно использование инвентаря, медиаповерхностей, мобильных конструкций, благодаря чему они могут привлечь внимание к своему бренду.