В центрах "Моя карьера" и "Моя работа" в апреле пройдут бесплатные тренинги

В апреле столичные центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа" проведут серию бесплатных тренингов для жителей города. Программы направлены на развитие профессиональных навыков, повышение конкурентоспособности на рынке труда и освоение инструментов карьерного роста. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для горожан доступны 75 коротких программ обучения по самым востребованным специальностям в центре "Профессии будущего", в том числе на уникальной площадке практического обучения в Печатниках", – рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

На площадке центра по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, запланированы тренинги по личной эффективности, правовым вопросам и трудоустройству. На первом занятии, запланированном на 10 апреля, участников научат формулировать цели и планировать их достижение.

На втором – 13 апреля – грамотно составлять резюме и выбирать формат занятости. Подробнее об ИП и самозанятости эксперты расскажут на занятии 16 апреля.

Также в программу включены занятия по подготовке сопроводительных писем и портфолио – 20 апреля, разбор различий между трудовым договором и ГПХ – 23 апреля, развитие ответственности и навыков самоанализа – 24 апреля, а также подготовка к собеседованиям – 27 апреля. Завершит цикл тренинг по типологии DISC – 29 апреля, посвященный эффективной коммуникации.

Во флагманском центре на улице Шаболовке, доме 48, сделают акцент на предпринимательстве и развитии собственного дела. Посетителям предложат разобраться, как выбрать бизнес-идею (еженедельно по понедельникам), а также пройти вебинар для начинающих продавцов на Wildberries (9 апреля).

Практические занятия по созданию бизнес-плана пройдут 10, 16 и 24 апреля. Кроме того, можно будет оценить свои предпринимательские способности с помощью теста – 13 и 27 апреля и изучить методы анализа бизнеса 14 и 28 апреля.

В программе также присутствуют вебинары о продвижении через контент – 16 апреля, особенностях самозанятости – 21 апреля, деловом общении – 22 апреля и запуске пункта выдачи заказов – 23 апреля. Участники клуба "Я – предприниматель" смогут презентовать свои проекты 24 апреля. Завершит цикл вебинар о дополнительных форматах работы с маркетплейсом – 30 апреля.

По словам Сергея Собянина, москвичам доступна современная образовательная инфраструктура, позволяющая осваивать новые специальности и адаптироваться к изменениям рынка труда. Благодаря этому в центре "Профессии будущего" можно за короткий срок получить востребованную профессию и помощь в трудоустройстве.

Ранее в Москве открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – быстрее находить специалистов под конкретные задачи.