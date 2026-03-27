Новости

Новости

27 марта, 12:35

В центре обучения "Профессии будущего" стартовал набор на весенние курсы

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках стартовал набор на весенние курсы востребованных направлений. Все программы нацелены на развитие реальных навыков, необходимых для начала карьеры, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава службы занятости столичного населения и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, площадка в Печатниках представляет собой уникальное образовательное пространство, где смоделирована экономика города.

Например, здесь есть станция метро с вагоном, полноразмерная лифтовая шахта, ресторан и пятизвездочный отель. Созданные условия позволяют обучающимся отработать свои навыки на настоящем оборудовании и за три месяца получить востребованную профессию.

"Все занятия проходят под руководством опытных мастеров-наставников, которые сопровождают учеников на всех этапах – от первого знакомства с профессией до финальной сборки изделия или отработки технологического процесса. Москвичи могут за считаные недели получить актуальную специальность и значительно увеличить свой доход", – добавил Тарасов.

В частности, 27 марта стартовали сразу три образовательные программы. Участники курса "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" научатся обращаться с измерительными инструментами, выполнять монтаж и демонтаж оборудования, а также познакомятся с программируемыми системами. На программе "Бармен" жители столицы освоят мастерство приготовления напитков и коктейлей, научатся работать с барным оборудованием и обслуживать клиентов.

Те, кто выбрал профессию слесаря механосборочных работ, получают навыки чтения чертежей, работы с ручным и электроинструментом, сборки узлов, а также основы сварки и пайки. Желающие присоединиться к этим программам могут сделать это, так как еще осталось несколько свободных мест.

Уже 30-го числа горожан ждут на курсах "Кондитер" и "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов". В рамках первого наставники покажут, как готовить хлебобулочные изделия, работать с пекарским оборудованием и соблюдать санитарные нормы, а второй предполагает освоение электроинструментов, монтажа и демонтажа радиоэлектронных устройств, а также применение профессиональных измерительных приборов.

Познакомиться с управлением и настраиванием технологического оборудования можно будет на программе "Оператор линии в производстве пищевой продукции", которая откроется 31 марта. Там также можно будет научиться контролировать производственные процессы, соблюдать санитарные нормы и проводить техническое обслуживание линий.

Набор на курсы продолжится и в апреле. 1-го числа следующего месяца стартуют два новых направления: "Оператор цифровой печати" и "Горничная". Первый курс позволит освоить проверку макетов, выбор режимов печати, подготовку расходных материалов и выполнение таких операций, как резка, ламинирование, брошюровка и упаковка готовой продукции.

Вторая программа, в свою очередь, будет посвящена стандартам чистоты, дезинфекции, использованию уборочного оборудования и гостиничному сервису.

3 апреля москвичи смогут присоединиться к занятиям по программе "Портной", где будущих специалистов научат шить одежду вручную и на машинке, работать с различными тканями и выполнять индивидуальные заказы. 6-го числа начнется курс "Повар", участники которого познакомятся с кухонной техникой и освоят навыки нарезки и обработки продуктов.

Всю информацию о программах и запись на консультацию можно найти на сайте центра практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках.

Немногим ранее в Москве открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – быстрее находить специалистов под конкретные задачи.

Первое занятие пройдет уже 30 марта. На нем участники сформируют список отраслевых и гибких навыков и определят направления будущего развития.

