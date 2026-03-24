Сергунина рассказала о весенних программах в столичных коворкинг-центрах НКО

Сотрудников и руководителей некоммерческих организаций (НКО) столицы приглашают на обучающие программы проекта "НКО Лаб". Весной в коворкинг-центрах НКО пройдут бесплатные консультации и курсы повышения квалификации по разным темам: от управления командой и ведения финансовой отчетности до продвижения социально значимых инициатив, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"С начала работы проекта в 2016 году к нему присоединились больше 70 тысяч участников. Для них провели уже около 20 тысяч индивидуальных консультаций, вебинаров, очных курсов и других мероприятий", – отметила Сергунина.

Программы для представителей благотворительных и других организаций некоммерческого сектора охватывают самые популярные вопросы. Один из них – подготовка к конкурсу грантов мэра Москвы для НКО. Разобраться во всем на практике помогают известные эксперты.

На весенний сезон намечены десятки событий. С 25 марта по 15 апреля пройдет курс "Управление командой проекта". На нем расскажут о том, как выстраивать работу коллектива, эффективно планировать внутренние процессы и мотивировать сотрудников.

31 марта стартуют онлайн-уроки, посвященные разработке стратегий развития некоммерческих организаций. Участников ждет пять видеозанятий, которые можно посмотреть в удобное время, а еще очная встреча с экспертом.

В рамках другой обучающей программы с 8 апреля по 6 мая предложат разобраться в бухгалтерских аспектах НКО и особенностях сдачи отчетности. Серия из пяти мероприятий охватит все ключевые вопросы о финансах.

Кроме того, запланированы единые дни консультаций с юристами, бухгалтерами и другими специалистами. 2 апреля желающих ждут в коворкинг-центре НКО в Юго-Западном административном округе, а 9 апреля – в Юго-Восточном. Для посещения необходима предварительная запись.

Посмотреть расписание мероприятий и оставить заявку на участие можно онлайн.

Сегодня в Москве работает 13 коворкинг-центров НКО. Два из них открылось в 2025 году: в павильоне № 44 на ВДНХ и в районном центре "Место встречи" на севере города. Современные пространства оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. Это позволяет проводить встречи в самых разных форматах – от вебинаров и курсов до фестивалей.

Ранее Сергунина рассказала, что в Москве открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – быстрее находить специалистов под конкретные задачи. Первое занятие пройдет уже 30 марта. На нем участники сформируют список отраслевых и гибких навыков и определят направления будущего развития.