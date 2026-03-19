Сергунина рассказала о новой обучающей программе для москвичей "Карьерный импульс"

В столице открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – быстрее находить специалистов под конкретные задачи, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Курс объединит вебинары и онлайн-практикумы. За каждым слушателем закрепят куратора, который поможет проанализировать профессиональные компетенции, определить карьерные цели и оформить резюме с учетом требований рынка. Отдельное внимание уделят тому, как работают цифровые инструменты подбора сотрудников", – отметила Наталья Сергунина.

Первое занятие пройдет уже 30 марта. На нем участники сформируют список отраслевых и гибких навыков и определят направления будущего развития.

Последующие встречи посвятят формулированию карьерных целей, описанию достижений, визуальному оформлению резюме, созданию сопроводительного письма и подготовке к собеседованию.

После каждого вебинара участникам нужно будет выполнять домашние задания.

Обучение завершится открытой онлайн-сессией, где желающие смогут задать экспертам интересующие вопросы и получат персональные рекомендации.

В пилотной версии проекта в прошлом году приняли участие около 500 человек. Среди них – Вероника Громакова, которая пришла в программу с запросом о смене профессиональной деятельности. Имея опыт в продажах, она хотела перейти к управлению проектами в строительной отрасли. Переупаковав свои достижения при помощи экспертов, Вероника нашла заинтересованную в ее компетенциях компанию.

Другая участница – Светлана Павлова – много лет работала руководителем отдела и искала релевантную позицию. В ходе курса она написала эффективное резюме и сопроводительные письма, подготовилась к интервью и успешно завершила поиск трудоустройством.

Подать заявку на участие в программе можно в разделе центра развития карьеры на сайте инновационно-образовательного комплекса "Техноград".

Ранее горожан пригласили посетить обучающие тренинги, которые проведут центры "Моя карьера" и "Моя работа". Программы разработаны для тех, кто хочет устроиться на работу, подняться по карьерной лестнице или открыть собственное дело.

Например, 23 марта участники тренинга "Собеседование: диалог или экзамен" познакомятся со структурой собеседования и его спецификой. Уже 25-го числа на занятии "Визуальный контент как инструмент продаж" специалисты освоят ключевые навыки создания эффективного визуала для соцсетей и получат советы по регулярному ведению страниц.