Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 10:05

Экономика

Число индивидуальных предпринимателей в столице достигло 504,5 тысячи человек

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По итогам 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 504,5 тысячи, что на 37,3 тысячи превышает показатель прошлого года, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы видим, что люди хотят открывать свое дело, и стремимся создать для этого максимально комфортные условия. Предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки – от консультаций и обучения до финансовой помощи", – отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Наиболее значительный рост зафиксирован в профессиональной деятельности, операциях с недвижимостью, торговле и IT-секторе. Ключевой вклад в эту положительную динамику внес сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), доля которого составляет свыше 93%.

Уточняется, что количество московских ИП – субъектов МСП достигло 470,4 тысячи, за год увеличившись на 33,9 тысячи.

Эффективность городских мер поддержки подтверждается тем, что в текущем году более 20 тысяч предпринимателей получили 34,7 тысячи различных услуг. Финансовая поддержка включает предоставление грантов, субсидий, льготного кредитования и поручительств. С начала 2025 года столичные ИП получили свыше 600 мер финподдержки.

В департаменте экономической политики и развития города Москвы сообщили о комплексе мер для повышения производительности труда субъектов МСП. Например, МСП могут воспользоваться поддержкой федерального проекта "Производительность труда", а для остальных компаний город разработал специализированные онлайн-курсы "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО", направленные на освоение и практическое внедрение бережливых технологий.

Дополнительно предпринимателям доступны образовательные мероприятия, форумы, семинары и консультационная поддержка от ГБУ "Малый бизнес Москвы".

С начала года более 8 тысяч предпринимателей зарегистрировали свой бизнес при содействии МБМ. "Малый бизнес Москвы" оказывает комплексную поддержку предпринимателям на этапе запуска их проектов.

Одним из них является Любава Нечай, которая разработала линейку наборов для начинающих огородников, включающих семена и сопутствующие материалы. В настоящее время предприниматель при содействии МБМ готовится к выводу продукта на маркетплейсы.

Другой проект – студия развития для детей дошкольного возраста, которую открывает Нина Кудишина. Учреждение предлагает подготовку к школе, занятия с логопедом и творческие мастер-классы.

По словам Кудишиной, она всегда мечтала создать место, где дети смогут раскрыть свой потенциал. Специалисты МБМ предоставили ей консультации по юридическому оформлению и налогообложению. Она планирует обращаться к специалистам и дальше.

В планах предпринимателя – обучение и консультации по маркетинговым вопросам, а также использование сервиса "Диагностика бизнеса".

Поддержка малого и среднего бизнеса в Москве ведется в рамках общей государственной политики. Она является частью федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и стратегии мэра столицы.

Ранее сообщалось, что московские предприниматели могут подать заявку на участие в сезонных маркетах проекта "Зима в Москве". Для этого компания должна иметь московский ИНН, собственное производство в столице и работать на рынке не менее полугода.

Читайте также


бизнесэкономикагород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика