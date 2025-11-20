Число индивидуальных предпринимателей в столице достигло 504,5 тысячи человек

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По итогам 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 504,5 тысячи, что на 37,3 тысячи превышает показатель прошлого года, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы видим, что люди хотят открывать свое дело, и стремимся создать для этого максимально комфортные условия. Предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки – от консультаций и обучения до финансовой помощи", – отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Наиболее значительный рост зафиксирован в профессиональной деятельности, операциях с недвижимостью, торговле и IT-секторе. Ключевой вклад в эту положительную динамику внес сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), доля которого составляет свыше 93%.

Уточняется, что количество московских ИП – субъектов МСП достигло 470,4 тысячи, за год увеличившись на 33,9 тысячи.

Эффективность городских мер поддержки подтверждается тем, что в текущем году более 20 тысяч предпринимателей получили 34,7 тысячи различных услуг. Финансовая поддержка включает предоставление грантов, субсидий, льготного кредитования и поручительств. С начала 2025 года столичные ИП получили свыше 600 мер финподдержки.

В департаменте экономической политики и развития города Москвы сообщили о комплексе мер для повышения производительности труда субъектов МСП. Например, МСП могут воспользоваться поддержкой федерального проекта "Производительность труда", а для остальных компаний город разработал специализированные онлайн-курсы "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО", направленные на освоение и практическое внедрение бережливых технологий.

Дополнительно предпринимателям доступны образовательные мероприятия, форумы, семинары и консультационная поддержка от ГБУ "Малый бизнес Москвы".

С начала года более 8 тысяч предпринимателей зарегистрировали свой бизнес при содействии МБМ. "Малый бизнес Москвы" оказывает комплексную поддержку предпринимателям на этапе запуска их проектов.

Одним из них является Любава Нечай, которая разработала линейку наборов для начинающих огородников, включающих семена и сопутствующие материалы. В настоящее время предприниматель при содействии МБМ готовится к выводу продукта на маркетплейсы.

Другой проект – студия развития для детей дошкольного возраста, которую открывает Нина Кудишина. Учреждение предлагает подготовку к школе, занятия с логопедом и творческие мастер-классы.

По словам Кудишиной, она всегда мечтала создать место, где дети смогут раскрыть свой потенциал. Специалисты МБМ предоставили ей консультации по юридическому оформлению и налогообложению. Она планирует обращаться к специалистам и дальше.

В планах предпринимателя – обучение и консультации по маркетинговым вопросам, а также использование сервиса "Диагностика бизнеса".

Поддержка малого и среднего бизнеса в Москве ведется в рамках общей государственной политики. Она является частью федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и стратегии мэра столицы.

Ранее сообщалось, что московские предприниматели могут подать заявку на участие в сезонных маркетах проекта "Зима в Москве". Для этого компания должна иметь московский ИНН, собственное производство в столице и работать на рынке не менее полугода.