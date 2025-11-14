Как участие в городских сезонных проектах помогает бизнесу развиваться

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Благодаря сезонным проектам, таким как "Зима в Москве", предприниматели могут стать соорганизаторами городских праздников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проекты помогают предпринимателям увеличить клиентскую базу, укрепить лояльность гостей и попробовать новые форматы. Участвовать могут представители сфер торговли, питания, творчества, образования, спорта, культуры, а также индустрии красоты и гостиничного бизнеса. Заявка подается на портале mos.ru в разделе "Время возможностей для бизнеса" или же на официальной странице проекта.

Отмечается, что эффективен формат участия, когда в рамках проекта предприниматели проводят мероприятия и акции на своих площадках. Взамен городом организуется информационная поддержка, а также предоставляется "Бизнес-бокс" – инструменты для развития дела от лидеров рынка.

Многие участники находят интересные способы привлечения клиентов. Например, владелец семейного кафе Andy’s&Friends Андрей Елисеев устраивает для детей зимние кулинарные мастер-классы. По его словам, летом гостей привлекает веранда, а для высокой посещаемости зимой бизнесмен и его команда придумали предложение для "Зимы в Москве".

"Уверен, что ребята получат яркие эмоции, родители отдохнут в приятной обстановке, а мы сможем привлечь еще больше гостей", – сказал Елисеев.

Другой пример – основатели клуба английского языка Good Talk Анна и Анатолий Пожарские. В декабре в их клубе пройдет детский мастер-класс "Лаборатория Снежной королевы". Анна Пожарская объяснила, что их цель – показать детям, что изучение английского является нескучным занятием. Для этого они планируют провести еще один мастер-класс и показывать фильмы.

К настоящему времени завершена первая волна отбора участников "Зимы в Москве". Они представят товары в арт-павильонах, которые расположены в центре столицы. Наибольшее количество заявок отправили производители товаров для дома. Также высокую активность проявили компании, которые производят косметику, детские товары, аксессуары и одежду. Участвуют и производители спортивных и канцелярских товаров, наборов для творчества, продуктов питания.

"Зима в Москве" стартует 1 декабря. В этот раз проект объединит более 400 городских площадок. В его рамках состоятся флагманские мероприятия, в том числе "Путешествие в Рождество", китайский Новый год, "Московская масленица" и "Усадьбы Москвы".