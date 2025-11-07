Более 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве" в 2025 году. Предприниматели представят продукцию в арт-павильонах "Сделано в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Местные производители представят свои товары, а для посетителей организуют тематические акции и мастер-классы. В настоящий момент продолжается прием заявок, для участия необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте проекта.

В 2024 году зимний маркет проекта "Сделано в Москве" работал впервые. В декабре был открыт "Маркет волшебства" на Болотной площади и 7 арт-павильонов в нескольких туристических местах: Арбат и Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественка, Тверской бульвар и Столешников переулок. В них свою продукцию представили более 500 московских производителей.

Гостями "Маркета волшебства" стали более 570 тысяч горожан и туристов, для них здесь провели свыше 3,5 тысячи бесплатных мероприятий. Также работал бесплатный каток, который посетили около 130 тысяч человек.

Павильон маркета с большим отрывом возглавил рейтинг популярности. Второй по посещаемости площадкой стала "Коробка с игрушками" на Рождественке, а третьей – павильон аксессуаров "Белый шар" на Арбате.

В результате локальные бренды смогли увеличить доходы и повысить узнаваемость. Некоторые участники за время проекта дополнительно заработали свыше миллиона рублей каждый.

Например, основательница бренда вязаных игрушек Екатерина Скрыпник отметила, что ее продажи во время проекта "Зима в Москве" выросли в 10 раз. В свою очередь, коммерческий директор бренда аромасвечей Елена Полякова поделилась, что участие в сезонных маркетах всегда остается значимым вкладом в коммерческие результаты и маркетинговые цели.

Предприниматели также высоко оценили уровень организации проекта и его роль в продвижении продукции. Елена Данилова, представляющая бренд одежды из кашемира, подтвердила стабильный прирост клиентской базы.

Основавшая собственную марку детских развивающих книг Диана Воробьева также указала, что проект позволил увеличить ежемесячную выручку более чем на 30% и получить множество вдохновляющих отзывов.

При этом в новом сезоне бизнесмены настроены на продолжение сотрудничества. По их словам, участие в подобных проектах подтверждает эффективность городских инициатив для комплексного развития бизнеса.

"Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит более 400 городских площадок. В рамках проекта состоятся флагманские мероприятия, в том числе "Путешествие в Рождество", китайский Новый год, "Московская масленица" и "Усадьбы Москвы". Кроме того, для гостей будут открыты павильоны столичных локальных брендов "Фабрика подарков". В целом запланировано более 800 мероприятий.