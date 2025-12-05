Форма поиска по сайту

05 декабря, 16:32

Общество

Марафон добра пройдет в столице в День добровольца

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Марафон добрых дел пройдет в Москве в День добровольца, 5 декабря. Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, передает портал мэра и правительства столицы.

Серию мероприятий проведут в центрах "Доброе место". В частности, ресурсный центр "Мосволонтер" проведет викторину из пяти раундов и 30 вопросов.

В "Добром месте. ЗелАО" волонтерский отряд школы № 1353 примет участие в торжественном посвящении в ряды городских помощников столицы и интерактивной игре. А в школе № 609 дети примут участие в станционной игре и узнают о направлениях помощи в городе.

Кроме того, мероприятие пройдет в экоцентре "Кузьминки". Там москвичи поучаствуют в экологической акции "Волонтерский порядок", а в центре "Доброе место. ЮВАО" проведут творческий мастер-класс.

На востоке столицы 6 декабря состоится занятие по изготовлению новогодних снежинок из бусин. В "Добром месте. ЮАО" – мастер-класс по шитью подушки-косточки для госпиталей. Принять участие в создании игрушек для собак можно будет в центре "Доброе место. Нева" 10 декабря.

Вместе с тем участники проекта "Добрые мастера" уже провели мастер-класс для подопечных центра содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина". В волонтерском центре "Доброе место. СВАО" также изготовили сухой армейский душ для участников спецоперации.

В центре "Доброе место. ЗАО" волонтеры сплели маскировочные сети, в "Добром месте. Нева" принимали участие в экологическом мастер-классе, а в "Добром месте. ЮАО" – в творческом занятии.

Для участия в мероприятиях нужно подать заявку на сайте центра "Мосволонтер". Он уже более 11 лет развивает в городе добровольческое движение. За это время к волонтерству присоединились свыше 1,5 миллиона человек.

В 2025 году "Мосволонтер" представил масштабное обновление бренда. Его составляющие – маскот Мишаня, яркая цветовая палитра и логотип-матрешка, символизирующие единство волонтеров Москвы.

На северо-западе города открылся 10-й волонтерский центр "Доброе место". Учреждение станет еще одной точкой притяжения для горожан. Там можно узнать о направлениях волонтерской деятельности и найти единомышленников.

Также доступны контент-студия для записи и экологическая лаборатория для занятий по переработке и вторичному использованию пластика.

