Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 14:34

Общество
Главная / Истории /

Московские волонтеры могут присоединиться к "Курьерской службе Деда Мороза"

Акция добра: какие волонтерские проекты доступны москвичам

5 декабря ежегодно отмечается Международный день благотворительности. Среди москвичей уже более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению и помогают тем, кто в этом нуждается. Стать добровольцем может практически любой житель столицы, от школьников до людей старшего поколения. О том, как начать помогать и какие проекты предлагает город, – в нашем материале.

С чего начать?

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Центром притяжения для всех, кто хочет бескорыстно помогать, является ресурсный центр "Мосволонтер", работающий с 2014 года. Здесь курируют более десяти ключевых направлений: от социальной поддержки и экологии до помощи на крупных культурных и спортивных событиях.

Жизнь нашего города невозможно представить без помощи большой команды волонтеров. Добровольческое сообщество Москвы объединяет отзывчивых, талантливых и открытых новому людей разных возрастов и профессий. Масштабы волонтерского движения в столице впечатляют: добровольцы активно участвуют в социальной жизни своего района и помогают проводить события международного уровня.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Стать частью команды волонтеров можно в несколько кликов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера" и зайти в личный кабинет. Затем в каталоге "События" следует выбрать интересующий проект и подходящую дату.

В описании каждой акции указаны все детали: задачи для волонтеров, требуемый возраст, уровень загрузки. После одобрения заявки с пользователем свяжется координатор, ответит на вопросы и уточнит место встречи.

Участие в проектах строится с учетом основной занятости добровольца – график всегда гибкий. Предварительный инструктаж и знакомство с командой помогут чувствовать себя уверенно. Для большинства мероприятий не нужен специальный опыт.

Система поощрений включает Личную электронную книжку волонтера (ЛЭКВ) – это цифровой профиль, где накапливаются часы участия и фиксируются достижения. ЛЭКВ может дать дополнительные баллы при поступлении в вуз и стать весомым плюсом в резюме при поиске работы.

Как можно помочь

Фото: vk.com/Мосволонтер

Организаторы уже анонсировали мероприятия, в которых можно принять участие в ближайшее время.

Событийное волонтерство. Активисты могут присоединиться к благотворительной "Курьерской службе Деда Мороза 2025" от фонда "Синдром любви". В декабре организация готовит особенные подарки для своих партнеров и благотворителей – их создали ребята с синдромом Дауна в социальных мастерских. Волонтерам предлагается побывать в роли Дедов Морозов и помочь с доставкой этих теплых поздравлений по столице. Помочь можно по будням до 28 декабря 2025 года и с 12 по 16 января 2026-го с 11:00 до 16:00.

Социальная сфера. Волонтеры могут принять участие в различных акциях, например в онлайн-поздравлении пожилых, которые родились в декабре. Для этого необходимо выбрать именинника из опубликованного списка и оставить комментарий "готовится поздравление", затем записать персональное видео с теплыми пожеланиями и не позднее чем за 5 дней до дня рождения заполнить анкету на сайте организаторов, прикрепив ссылку на видео.

Зооволонтерство. Движение "Погуляй собаку" при поддержке Ресурсного центра "Мосволонтер" каждую неделю организует выезды в приюты Москвы и Подмосковья. Волонтеров приглашают погулять с животными, помочь по хозяйству, привезти корм и медикаменты. После регистрации участников добавляют в чат, где рассказывают о потребностях приюта, правилах посещения и логистике. Для волонтеров младше 18 лет обязательно сопровождение родителя или опекуна. Время, в которое можно оказать помощь, – с 11:00 до 13:30.

Экология. Экоцентр "Сборка" приглашает волонтеров помочь в сортировке ручек и фломастеров для их дальнейшей переработки. Пишущие принадлежности состоят из множества разных деталей, и их правильное использование помогает дать вторую жизнь пластику, металлу и другим материалам. Волонтерам предлагается отсортировать отдельные части: стержни, пружины и резиновые элементы, распределив их по цветам.

Инструктаж проходит в начале каждого часа, а в процессе координатор подробно расскажет о типах пластика и особенностях переработки сложных фракций. За активное участие можно получить эксклюзивные значки из переработанных крышек или баллы лояльности для скидок у партнеров. Помощь требуется с до 30 декабря ежедневно с 14:00 до 20:00, получится выбрать любой удобный день и временной промежуток.

С полным списком направлений можно ознакомиться здесь.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществогородистории

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика