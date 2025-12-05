Московские волонтеры могут присоединиться к "Курьерской службе Деда Мороза"

5 декабря ежегодно отмечается Международный день благотворительности. Среди москвичей уже более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению и помогают тем, кто в этом нуждается. Стать добровольцем может практически любой житель столицы, от школьников до людей старшего поколения. О том, как начать помогать и какие проекты предлагает город, – в нашем материале.

С чего начать?

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Центром притяжения для всех, кто хочет бескорыстно помогать, является ресурсный центр "Мосволонтер", работающий с 2014 года. Здесь курируют более десяти ключевых направлений: от социальной поддержки и экологии до помощи на крупных культурных и спортивных событиях.





Сергей Собянин мэр Москвы Жизнь нашего города невозможно представить без помощи большой команды волонтеров. Добровольческое сообщество Москвы объединяет отзывчивых, талантливых и открытых новому людей разных возрастов и профессий. Масштабы волонтерского движения в столице впечатляют: добровольцы активно участвуют в социальной жизни своего района и помогают проводить события международного уровня.

Стать частью команды волонтеров можно в несколько кликов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера" и зайти в личный кабинет. Затем в каталоге "События" следует выбрать интересующий проект и подходящую дату.

В описании каждой акции указаны все детали: задачи для волонтеров, требуемый возраст, уровень загрузки. После одобрения заявки с пользователем свяжется координатор, ответит на вопросы и уточнит место встречи.

Участие в проектах строится с учетом основной занятости добровольца – график всегда гибкий. Предварительный инструктаж и знакомство с командой помогут чувствовать себя уверенно. Для большинства мероприятий не нужен специальный опыт.

Система поощрений включает Личную электронную книжку волонтера (ЛЭКВ) – это цифровой профиль, где накапливаются часы участия и фиксируются достижения. ЛЭКВ может дать дополнительные баллы при поступлении в вуз и стать весомым плюсом в резюме при поиске работы.

Как можно помочь

Организаторы уже анонсировали мероприятия, в которых можно принять участие в ближайшее время.

Событийное волонтерство. Активисты могут присоединиться к благотворительной "Курьерской службе Деда Мороза 2025" от фонда "Синдром любви". В декабре организация готовит особенные подарки для своих партнеров и благотворителей – их создали ребята с синдромом Дауна в социальных мастерских. Волонтерам предлагается побывать в роли Дедов Морозов и помочь с доставкой этих теплых поздравлений по столице. Помочь можно по будням до 28 декабря 2025 года и с 12 по 16 января 2026-го с 11:00 до 16:00.

Социальная сфера. Волонтеры могут принять участие в различных акциях, например в онлайн-поздравлении пожилых, которые родились в декабре. Для этого необходимо выбрать именинника из опубликованного списка и оставить комментарий "готовится поздравление", затем записать персональное видео с теплыми пожеланиями и не позднее чем за 5 дней до дня рождения заполнить анкету на сайте организаторов, прикрепив ссылку на видео.

Зооволонтерство. Движение "Погуляй собаку" при поддержке Ресурсного центра "Мосволонтер" каждую неделю организует выезды в приюты Москвы и Подмосковья. Волонтеров приглашают погулять с животными, помочь по хозяйству, привезти корм и медикаменты. После регистрации участников добавляют в чат, где рассказывают о потребностях приюта, правилах посещения и логистике. Для волонтеров младше 18 лет обязательно сопровождение родителя или опекуна. Время, в которое можно оказать помощь, – с 11:00 до 13:30.

Экология. Экоцентр "Сборка" приглашает волонтеров помочь в сортировке ручек и фломастеров для их дальнейшей переработки. Пишущие принадлежности состоят из множества разных деталей, и их правильное использование помогает дать вторую жизнь пластику, металлу и другим материалам. Волонтерам предлагается отсортировать отдельные части: стержни, пружины и резиновые элементы, распределив их по цветам.

Инструктаж проходит в начале каждого часа, а в процессе координатор подробно расскажет о типах пластика и особенностях переработки сложных фракций. За активное участие можно получить эксклюзивные значки из переработанных крышек или баллы лояльности для скидок у партнеров. Помощь требуется с до 30 декабря ежедневно с 14:00 до 20:00, получится выбрать любой удобный день и временной промежуток.

С полным списком направлений можно ознакомиться здесь.

