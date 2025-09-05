Сергей Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный день благотворительности отмечается 5 сентября. Москва всегда славилась своими добрыми и отзывчивыми жителями, готовыми прийти на помощь, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"При поддержке города работает огромное количество НКО, создано волонтерское движение, запущены благотворительные цифровые проекты. Важно, чтобы добрых дел становилось еще больше, а сам процесс помощи был как можно проще", – написал он.

Мэр столицы обратил внимание на то, что благотворительный сервис на портале mos.ru позволяет перевести пожертвование для поддержки тяжелобольных детей, семей в трудной жизненной ситуации, участников боевых действий, людей старшего поколения, бездомных животных и других. С его помощью горожане уже отправили более 240 миллионов рублей.

Также москвичи могут помочь переводом баллов городской программы лояльности "Миллион призов", которыми они уже перечислили свыше 655 миллионов рублей.



Проект "Москва помогает" собирает гуманитарную помощь для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России. В его рамках работают 15 штабов.



Кроме того, в первом в стране социальном маркетплейсе "Москва – добрый город" можно приобрести эксклюзивные изделия, созданные горожанами с инвалидностью. Проект имеет 50 партнеров и выручку размером более 70 миллионов рублей с 2021 года. Средства направляются на оплату мастеров и развитие благотворительных инициатив.



Социальные предприниматели выставляют свои товары и в спецразделе на портале "Сделановмоскве.рф", и фирменных офлайн-магазинах проекта "Сделано в Москве". Помимо этого, в рамках акции "Исполни желание" собираются письма Деду Морозу от детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями, а "Добрая елка" исполнила желания уже свыше 4,2 тысячи подопечных НКО.

Более того, при поддержке ГБУ "Малый бизнес Москвы" и Фонда поддержки социальных проектов появляются инициативы, при которых помощь людям является неотъемлемой частью работы. Вместе с тем город поддерживает и НКО, проводя конкурсы грантов с общим фондом в миллиард рублей ежегодно.

Одним из ключевых направлений деятельности московских некоммерческих организаций стала поддержка образования и науки. Они занимаются с подростками с трудностями поведения. Им помогают наладить отношения с окружающими и улучшить успеваемость.

