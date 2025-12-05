Иностранец пытался изнасиловать девушку в общежитии на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иностранец пытался изнасиловать девушку на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 3 декабря в общежитии, которое находится на Севастопольском проспекте. По данным ведомства, мужчина зашел в комнату девушки, не получив на это согласие ее соседей, а после попытался изнасиловать потерпевшую.

Девушке удалось оказать сопротивление и позвать на помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища и покушении на изнасилование. Мужчина задержан.

Сотрудники столичного СК планируют направить в суд ходатайство об аресте иностранца. С ним уже проведены необходимые мероприятия, ему предъявлено обвинение.

Ранее жителя Казани обвинили в изнасиловании, действиях сексуального характера и мошенничестве. По версии следствия, мужчина не имел медицинского образования, но в период с 2020 по 2024 год обманул 9 женщин на более чем 800 тысяч рублей, якобы предоставляя психологическую помощь.

Кроме того, злоумышленник изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера над 5 "пациентками". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.