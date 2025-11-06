В Москве задержали таксиста, обвиняемого в изнасиловании 18-летней пассажирки

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранители задержали водителя такси на востоке Москвы по обвинению в изнасиловании 18-летней пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 4 ноября. По данным СК, злоумышленник воспользовался отсутствием посторонних лиц поблизости, применил насилие и совершил действия сексуального характера в отношении пассажирки. После этого он скрылся, а потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Фигуранта оперативно задержали, правоохранителями будут проведены необходимые действия, мужчине предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на юго-востоке Москвы задержали таксиста по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Следователи установили, что в салоне автомобиля он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки. Девочка рассказала об этом родителям, которые сразу же обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

