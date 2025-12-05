Телеканал India Today показал мультфильм с Путиным и Моди

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Видео опубликовано на YouTube-канале So Sorry, принадлежащем СМИ.

По сюжету российский лидер и индийский премьер едут вместе на мотоцикле мимо нефтяных вышек и поют песню о дружбе.

На заднем плане видны зенитно-ракетные системы С-400, поставляемые Россией, а затем появляются две бензоколонки с надписями "Россия" и "США". Рядом со второй стоит президент Штатов Дональд Трамп, но Моди заправляет мотоцикл российским топливом и уезжает.

Своим мультфильмом Индия хотела показать стремление к контактам и свою суверенность в выборе торговых партнеров, заявил политолог Юрий Светов в беседе с изданием "Абзац".

Он объяснил, что сюжет с выбором между двух бензоколонок связан с бесстрашием Нью-Дели перед американскими пошлинами, которые ей грозят за покупку российской нефти.

Светов уверен, что Индия может либо потерять 10–12 миллиардов долларов от санкций США, либо согласиться с отказом от нефти из России, но потерять те же самые деньги, покупая дорогую американскую нефть, а также лишиться уважения и права говорить о суверенности страны.



"Путин тогда сказал, что Моди – человек, который высоко ценит свою страну, ее суверенитет и не позволит, чтобы ему диктовали, что и как делать. Путин оказался прав. Этот мультик выразил: ребята, вы пытаетесь давить, но у вас не получится", – пояснил Светов.

Форма подачи, по словам эксперта, также была выбрана специально – кино в Индии имеет огромное влияние. Кроме того, государство является многонациональной страной, где есть еще много языков, кроме английского и хинди. Поэтому именно через мультик можно показать людям без долгих разъяснений, о чем идет речь, отметил Светов.

Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом 4 декабря. Он провел переговоры с индийским премьером. Из их совместного заявления, которое было согласовано позже, следует, что Путин пригласил Моди поучаствовать в XXIV ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в России в следующем году.

