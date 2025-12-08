Временные ограничения введены во Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров.

Авиагаваням напомнили, что тарифы за обслуживание пассажиров, в том числе регистрацию, регулирует государство. Данные расходы должны быть включены в базовый тариф по предоставлению соответствующих услуг.