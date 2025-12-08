Неонацистский марш прошел в Швеции

Фото: depositphotos/peter77

В столице Швеции Стокгольме прошел неонацистский марш с участием ультраправых группировок впервые за 15 лет. Об этом сообщает издание Sweden Herald.

Речь идет о так называемом Салемском марше, он был приурочен к 25-й годовщине гибели 17-летнего скинхеда-националиста Даниэля Вредстрема, которого убили в 2000 году во время столкновения с иммигрантской молодежью в пригороде Стокгольма.

Всего в факельном шествии приняли участие около 150 человек. Во время марша пострадал один сотрудник полиции. Правоохранителям удалось задержать 15 участников марша.

Марши нацистов по улицам Швеции – это ужасное и опасное явление, заявила представитель социал-демократов по вопросам правовой политики Тереза ​​Карвалью. Она призвала власти должным образом отреагировать на этот марш и дать отпор "правоэкстремистской волне".

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об актуальности угрозы неонацизма из-за имеющихся на Украине и в некоторых странах Европы "опасных метастазах".

Неонацизм в европейских странах стал проявляться еще существеннее, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, многие жители Европы опасаются распространения неонацизма. При этом устранить его можно только лишь при постоянной работе.