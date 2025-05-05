Фото: kremlin.ru

Неонацизм в европейских странах стал проявляться еще существеннее. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал информацию о том, что европейские лидеры отказались от визитов в Киев на 9 мая. Журналисты спросили у Пескова, может ли это стать переломным моментом в отношении к неонацизму.

"Вряд ли празднование (Дня Победы. – Прим. ред.) может стать переломным моментом", – цитирует пресс-секретаря российского лидера "Газета.ру".

Как считает представитель Кремля, многие жители государств Европы опасаются распространения неонацизма. По мнению Пескова, устранить его можно только лишь при постоянной работе.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар указал, что европейские лидеры не намерены ехать в Киев для празднования 80-летия Победы.

Он объяснил это тем, что все они следят за ходом переговоров России и США, в связи с чем демонстрация поддержки любой из сторон в настоящий период стала бы "не самой удачной" политической тактикой.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможных угрозах 9 мая для участников торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве. Он также подчеркнул, что поедет в Москву на День Победы, чтобы выразить уважение российскому народу.

