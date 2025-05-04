Вице-спикер парламента Словакии заявил, что ни один лидер ЕС не собирается в Киев на 9 Мая

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Европейские лидеры не намерены ехать в Киев для празднования 80-летия Победы, рассказал в беседе с ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"Думаю, что в Киев много политиков не поедет, по крайней мере, значимых", – поделился он своим мнением.

Он также отметил, что объясняет это тем, что все они следят за ходом переговоров России и США. В связи с этим демонстрация поддержки любой из сторон в настоящий период стала бы "не самой удачной" политической тактикой.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможных угрозах 9 мая для участников торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве. Он также подчеркнул, что поедет в Москву на День Победы, чтобы выразить уважение российскому народу, которому принадлежит наибольшая заслуга в разгроме фашизма.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас ранее выступала с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

