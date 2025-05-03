Медведев пригрозил Киеву последствиями в случае атак на Москву 9 Мая

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Завуалированные угрозы президента Украины Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве в День Победы являются обыкновенными провокациями, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об отказе Зеленского от майского перемирия стало известно 3 мая. Глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада Победы. При этом украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

"А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того", – прокомментировал ситуацию Медведев.

Он также обратил внимание, что в том случае, если Украина действительно попытается атаковать российскую столицу 9 мая, "Киев может не дожить до 10-го".

Владимир Путин предлагал объявить перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время все боевые действия со стороны России должны были приостановиться.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что это решение Москвы стало проявлением доброй воли. При этом он подчеркивал, что прекратить огонь на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов.

