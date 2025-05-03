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Президент Украины Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил в беседе с РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Таким образом парламентарий прокомментировал отказ киевского режима от перемирия, которое предлагалось ввести в дни празднования 80-летия Победы. Сенатор назвал данный шаг Зеленского "типичным поступком мелкого хулигана".

"Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет", – подчеркнул Карасин.

Кроме того, сенатор высказался об угрозах Зеленского иностранным гостям, которые намерены присутствовать на параде в Москве 9 мая. Он подчеркнул, что парад "состоится при любой погоде".

Владимир Путин предлагал объявить перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время все боевые действия со стороны России должны были приостановиться.

Об отказе Зеленского от этой инициативы стало известно 3 мая. Глава киевского режима также подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада. При этом украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

