Песков назвал проявлением доброй воли перемирие на Украине к 80-летию Победы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) является проявлением доброй воли России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва и Вашингтон обмениваются информацией об остановке огня. При этом, по словам пресс-секретаря президента России, невозможно обсуждать публично все появляющиеся мирные планы, поскольку в таком случае они теряют релевантность.

"Урегулирование вокруг Украины и решение проблем первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы РФ, – это очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход, это требует очень серьезной и детализированной работы", – подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков назвал достижением само разблокирование диалога с США. Он добавил, что этому поспособствовали усилия, направленные на переход к мирному урегулированию.

Владимир Путин объявил перемирие в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России. Однако при нарушении перемирия Киевом Москва пообещала дать "адекватный и эффективный ответ".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала объявленное перемирие, указав, что США хотят, чтобы прекращение огня на Украине было постоянным, а глава страны Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу перспектив завершения конфликта.

