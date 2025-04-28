Белый дом прокомментировал перемирие на Украине в дни 80-летия Победы

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США хотят, чтобы прекращение огня на Украине было постоянным, а глава страны Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу перспектив завершения конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя объявленное перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

По ее словам, лидерам России и США необходимо сесть за стол переговоров и найти способ завершить конфликт на Украине.

"Пока он (Трамп. – Прим. ред.) сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист", – цитирует Ливитт ТАСС.

Владимир Путин объявил перемирие в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.

В Кремле указали, что российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, а также к конструктивному диалогу с международными партнерами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ответ на вопрос о том, начнет ли Россия перемирие независимо от реакции Украины, содержится в соответствующем тексте Кремля.

