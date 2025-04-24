Аналитик Кошкович: США в следующий раз предложат Украине более невыгодную сделку

Фото: depositphotos/erik3804

Если Украина отклонит текущее предложение США по урегулированию кризиса, то в будущем Киев столкнется с гораздо менее выгодными условиями. Об этом пишет RT, ссылаясь на аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича.

"Сделка, которую сейчас предлагают Киеву, намного хуже Стамбульского протокола. Она намного лучше, чем может быть в следующем предложении", – написал Кошкович на своей странице в соцсети X.

Таким образом, подчеркнул он, затягивание конфликта ухудшает лишь положение самой Украины.

При этом Вашингтон может выйти из переговорного процесса, так как президенту США Дональду Трампу не нужны "провальные" проекты в активе. Такое мнение высказал в эфире радио КП руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Он лучше махнет в КНДР и устроит шоу "Я спас мир от ядерной угрозы". Там хотя бы можно красиво позировать перед камерами. А тут – реальное противоборство, украинский фашизм и (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, которого ни в чем не убедишь", – сказал Шатров.

По версии специалиста, США предпочтут не вязнуть в сложных переговорах, а решат оставить Европу самой справляться с последствиями.

Ранее Трамп посетовал на то, что властям Штатов в рамках урегулирования конфликта на Украине намного сложнее договариваться с Киевом, чем с Москвой. Ожидается, что в ближайшие дни американский лидер должен представить свой план, который позволит прекратить украинский кризис.

При этом в Кремле заявляли, что еще не знакомы с содержанием плана Трампа. Тем не менее если бы это было так, то никто бы не сделал его детали публичными, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

