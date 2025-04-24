Трамп заявил, что договариваться с Украиной намного сложнее, чем с Россией

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Американским властям в рамках урегулирования конфликта на Украине намного сложнее договариваться с Киевом, чем с Москвой. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально", – приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее Трамп назвал плачевной ситуацию на Украине. По его словам, Зеленский должен заключить мир либо сражаться еще три года, чтобы потерять свою страну. Трамп также раскритиковал заявление украинского лидера о том, что Украина не признает Крым российским.

В свою очередь, в Белом доме отметили, что Зеленский движется в противоположном от мира направлении. В администрации США указали, что Трамп разочарован и начинает терять терпение на фоне неготовности Киева к миру.