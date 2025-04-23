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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о статусе Крыма вредят мирным переговорам.

Как отметил Трамп, в настоящее время Украина находится в плачевном состоянии. Президент Штатов считает, что Киев может либо заключить мир, либо воевать еще 3 года и потерять страну. При этом то, что Украина не признает Крым российским, только портит процесс мирных переговоров с Россией.

"Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как (премьер Британии Кир. – Прим. ред.) Стармер и (президент Франции Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон, это услышат", – написал политик на своей странице в соцсети X.

По словам Медведева, когда европейские политики услышат Трампа, Зеленский придет в чувство из "наркотического забвения".

Немногим ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения мира на Украине, Киев должен вывести своих бойцов из вошедших в состав России регионов Новороссии и Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что эти территории закреплены в Конституции России как ее неотъемлемые части, несмотря на то что сейчас некоторые из них находятся под контролем Киева.