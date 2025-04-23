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Украина должна стать нейтральным государством. Такое заявление в интервью французскому журналу Le Point сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других. Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России", – высказался представитель Кремля.

Политик указал, что украинский президент Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ. Некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, и это представляет проблему, подчеркнул Песков и добавил, что лидер Украины втянул Европу и США в войну против России и выставляет себя центром всего антироссийского на земле.

При этом отставка Зеленского не входит в число требований РФ по Украине, однако любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности, добавил политик.

Ранее Песков назвал условия для завершения украинского конфликта. С его слов, Киев должен вывести войска с вошедших в состав РФ регионов Новороссии и Донбасса. Он подчеркнул, что боевые действия завершатся только при выполнении этого условия.

При этом Зеленский уточнял, что Украина не может юридически признать потерянные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и ее общества.