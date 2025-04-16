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Стоимость восстановления Украины после окончания военного конфликта на момент февраля 2025 года составляет 534 миллиарда долларов, рассказал министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на украинские СМИ.

Речь идет о прямых потерях, то есть о том, что было уничтожено и потеряно на всей территории Украины.

"Эта статистика также является отраслевой. Мы понимаем, сколько у нас было разрушено жилого фонда, сколько у нас было потерь в нашей инфраструктуре, логистике", – заявил Кулеба.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения в стране еще на 90 дней, до 6 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что таким образом Киев пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту лидера страны Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского в некомпетентности. Трамп уверен, что если бы эти лидеры были компетентны, то они никогда бы не допустили украинского кризиса.

