Рада проголосовала за продление военного положения на Украине

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Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения в стране еще на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <...> военного положения", – написал он.

Таким образом, военное положение продлено до 6 августа. Это делает невозможным проведение парламентских и президентских выборов, уточнял ранее Железняк. Кроме того, обещания о быстром завершении конфликта являются нереалистичными в контексте продления военного положения, добавлял депутат.

Ранее зарубежные СМИ предполагали, что президентские выборы на Украине могут провести в июле 2025 года. Источники в украинском кабмине утверждали, что таким образом президент страны Владимир Зеленский надеялся застать врасплох своих конкурентов.

