Рада проголосует за продление военного положения и мобилизации в стране 15-18 апреля

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Верховная рада проголосует 15-18 апреля за продление военного положения и мобилизации, срок действия которых истекает 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата украинского парламента Ярослава Железняка.

По его словам, голосование по данным вопросам обычно проходит в Раде за две недели до истечения срока действия военного положения и мобилизации. Скорее всего президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент соответствующие инициативы 14 или 15 апреля, добавил Железняк.

При этом депутат подчеркнул, что продление военного положения и мобилизации сделает невозможным проведение как парламентских, так и президентских выборов в августе. Железняк отметил, что это должно стать сигналом для внутренних и внешних партнеров.

"Если Рада принимает решение о продлении военного положения, причем сразу на 90 дней, наверное, обещания про быстрое завершение (конфликта. – Прим. ред.) в том числе со стороны американских партнеров <...> не очень реалистично выглядят", – заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский может организовать выборы в июле этого года. Журналисты предполагают, что лидер Украины хочет таким образом застать врасплох своих конкурентов, помешав им подготовить эффективную кампанию за такой короткий срок.