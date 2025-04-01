В офисе Зеленского заявили о планах изменить законы Украины для переноса выборов

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Руководство Украины планирует изменить законодательство страны, чтобы отсрочить парламентские и президентские выборы после прекращения конфликта и отмены военного положения. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Как только будет отменено военное положение, в течение 60 дней нужно будет провести выборы", – сказал Подоляк на видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале.

Властям нужно отодвинуть проведение выборов под предлогом того, что на их подготовку якобы понадобится больше времени. Подоляк добавил, что все изменения законов будут проходить через парламент государства. По его оценкам, на организацию выборов может потребоваться до полугода.

Ранее иностранные СМИ предположили, что Зеленский может провести выборы в июле 2025 года. По версии журналистов, так украинский лидер хочет застать врасплох своих конкурентов и не дать им выстроить эффективную кампанию за такой короткий срок.

При этом о сроках возможных выборов можно будет судить по итогам голосования в Верховной раде, так как отмена военного положения является первым необходимым шагом на пути к всеобщему волеизъявлению. Голосование пройдет не позднее 8 мая, писали СМИ.

