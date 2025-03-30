Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:38

Политика

Медведев назвал двойной ложью заявление генсека ООН о легитимности Зеленского

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал двойной ложью слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Российский политик в очередной раз заявил, что действующие власти Киева и, в частности, Зеленский нелегитимны и не достойны уважения.

"Его (Зеленского. – Прим. ред.) не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди умирают, а страна исчезает", – написал Медведев в соцсети X.

Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, а затем провести там выборы. Уже потом, по задумке Путина, Москва начала бы переговоры по урегулированию конфликта.

Президент РФ добавлял, что усиление неонацистских формирований на Украине может в конечном итоге привести к тому, что у них в руках окажется фактическая власть над страной.

Гутерриш в ответ на это заявил, что ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины. Он подчеркнул, что правительство Украины необходимо уважать.

Владимир Путин предложил ввести в Киеве временное внешнее управление

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика