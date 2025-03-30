Медведев назвал двойной ложью заявление генсека ООН о легитимности Зеленского

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал двойной ложью слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Российский политик в очередной раз заявил, что действующие власти Киева и, в частности, Зеленский нелегитимны и не достойны уважения.

"Его (Зеленского. – Прим. ред.) не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди умирают, а страна исчезает", – написал Медведев в соцсети X.

Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, а затем провести там выборы. Уже потом, по задумке Путина, Москва начала бы переговоры по урегулированию конфликта.

Президент РФ добавлял, что усиление неонацистских формирований на Украине может в конечном итоге привести к тому, что у них в руках окажется фактическая власть над страной.

Гутерриш в ответ на это заявил, что ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины. Он подчеркнул, что правительство Украины необходимо уважать.