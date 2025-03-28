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28 марта, 21:53

Политика

Гутерриш назвал киевские власти легитимными в ответ на идею внешнего управления

Фото: ТАСС/Zuma/Marwan Naamani

ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины, заявил глава всемирной организации Антониу Гутерриш в ответ на предложение Владимира Путина ввести внешнее управление в республике.

"У Украины есть легитимное правительство, и, очевидно, это надо уважать", – цитирует ТАСС.

Ранее российский лидер предложил ввести в стране временное управление под эгидой ООН, а затем провести там выборы. Уже потом, по задумке Путина, Москва начала бы переговоры по урегулированию конфликта.

Президент РФ добавлял, что усиление неонацистских формирований на Украине может в конечном итоге привести к тому, что у них в руках окажется фактическая власть над страной.

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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