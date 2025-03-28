Маск уверен, что договоренностям с РФ по украинскому конфликту нет альтернативы

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Руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE), предприниматель Илон Маск заявил, что договоренностям с Россией по украинскому конфликту нет альтернативы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Fox News.

Предприниматель отметил, что от тех, кто высказывается против озвученных договоренностей, не поступает иных предложений. При этом Маск выразил уверенность, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом шаги, направленные на урегулирование украинского конфликта, – это единственное, что может сработать в сложившейся ситуации.

Владимир Путин ранее указывал, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. По словам российского лидера, Москва также выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин. При этом, отметил он, Россия готова работать с любыми партнерами, в том числе и европейскими.

Между тем в заявлении Кремля, которое было опубликовано по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 24 марта, отмечалось, что стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В документе подчеркивается, что Штаты также будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.