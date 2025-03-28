Путин уверен, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине

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Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".

"На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта", – заявил президент.

Путин подчеркнул, что Москва также выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин. Он назвал сложившуюся ситуацию сложной, требующей тщательного обсуждения и подхода.

Российская сторона готова работать с любыми партнерами, желающими способствовать урегулированию на Украине, добавил президент. В их числе – страны БРИКС и КНДР.

Кроме того, Россия готова сотрудничать с европейскими странами по Украине, однако Евросоюз на сегодняшний день ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос". Путин отметил, что Москва не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к западным партнерам.

Ранее Трамп заявил, что США добиваются больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в вопросах мирного урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. Одновременно с этим он признал, что путь к установлению мира на Украине не будет простым и быстрым.