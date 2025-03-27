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Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в слишком частом цитировании "кремлевских нарративов". Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

По его мнению, высказывания американского политика мешают приближению мира на Украине. Более того, он с сожалением отметил, что это может ослабить давление США на Россию. Чтобы помешать этому, украинская сторона, по словам Зеленского, пытается исправлять это информационное поле.

"Я общался с президентом (США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом не один раз, и мы очень стараемся, чтобы на уровне разведок также мы обменивались реальной информацией, правдивой, потому что заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников", – подчеркнул украинский лидер.

Вместе с тем Зеленский признался, что согласился на прекращение огня, рассчитывая на то, что от этого откажется Россия. Таким образом он хотел показать странам Глобального Юга якобы отсутствие готовности Москвы к соответствующим инициативам.

"Я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов", – цитирует его радио КП со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее Минобороны РФ обвинило Украину в попытке сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта из-за атак Киева по объектам гражданской энергетики России.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Зеленский понимает, что его дни сочтены и его "светлый образ" давно померк. Российский министр допустил, что Зеленского может поддерживать только та часть украинского населения, которая отражает радикальные, реваншистские, ультраправые, бандеровские взгляды.