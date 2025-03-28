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Усиление неонацистских формирований на Украине может в конечном итоге привести к тому, что у них в руках окажется фактическая власть над страной. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с моряками в Мурманске.

Он указал, что на Украине планируют усилить нацбатальоны, в том числе "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Данные формирования ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Кроме того, подобные группировки на Украине получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей в условиях фактической нелегитимности власти.

"Это к чему приводит и может привести? Что фактическая власть находится в их руках", – отметил Путин.

Российский лидер заключил, что украинский народ должен сам осознать то, что сейчас происходит в их стране.

Ранее Путин сообщил, что на сегодняшний день на Украине существует проблема, которая заключается в том, что большое влияние в стране имеют неонацисты.

По информации Службы внешней разведки России, власти ведущих западных стран вынуждены принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан широкое распространение нацистской идеологии на Украине.

К примеру, в ФРГ велели немецким СМИ исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, которые ассоциируются с фашисткой Германией.