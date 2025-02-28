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В Германии начато расследование из-за пребывания в стране представителей украинского националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Бранденбурга.

Ранее сотрудник немецкого Bild Юлиан Репке взял интервью у представителя одной из бригад батальона, которая разместилась в Бранденбурге. Мужчина сообщил, что они прибыли сюда для поиска поддержки среди немецких граждан.

Наемник уверен, что сообщения о неонацистских настроениях в бригаде являются пропагандой. В это же время на кадрах видеоролика от Bild видно, что на форме военных нанесены нацистские символы.



"Полиции Бранденбурга известно об упомянутых вами обстоятельствах. Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", – сообщили в полицейском управлении Бранденбурга.

Ранее Владимир Путин уточнял, что оправдания преступлениям неонацистов против мирных граждан не будет никогда. Президент добавлял, что никто и никогда не оправдает этнические, религиозные чистки, теракты и карательные акции, происходящие на Украине.

В этом контексте Путин также напомнил о массовых нарушениях прав и религиозных свобод миллионов людей, включая гонения на РПЦ со стороны Украины.

