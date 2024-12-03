Фото: kremlin.ru

Оправдания преступлениям неонацистов против мирных граждан не будет никогда, заявил Владимир Путин. Текст приветствия президента РФ патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и создателям фильма "Люди Христовы" размещен на сайте Кремля.

Также никто и никогда не оправдает этнические, религиозные чистки, теракты и карательные акции, добавил Путин. Сербская кинокартина является документальным свидетелем событий, происходящих на Украине, которые связаны с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, включая гонения на РПЦ со стороны Киева, указал он.



"Знаю, что мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем", – добавил он.

Повествование в картине, по словам президента, идет от лица граждан разных стран, включая РФ, Украину, Сербию и Италию. Это как священники, так и поэты, педагоги, молодежь и другие. Путин сказал, что кадры фильма вселяют в зрителя надежду, что россияне могут достойно ответить на любые вызовы, сохраняя солидарность и традиционные ценности.

"Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами", – говорится в тексте.

Ранее российский лидер указывал, что узурпировавший власть киевский режим не имеет никакой легитимности, поэтому не имеет права отдавать приказы армии. Он напомнил о насильно мобилизованных украинцах, которые вынуждены выполнять приказы украинского командования.

