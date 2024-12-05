Лавров заявил, что Россия не хочет ни на кого нападать

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Россия не хочет ни на кого нападать. Это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

По словам министра, Штаты ведут против России войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями, а также сами напрямую участвуют в подготовке таких обстрелов.

Ранее Лавров указал, что те, кто эскалирует ситуацию вокруг Украины, понесут "заслуженную кару". Он уточнил, что СВО была неизбежна с самого начала.

В то же время до дипломатического урегулирования украинского конфликта еще далеко, подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, США и его сателлиты пока одержимы идеей нанести России стратегическое поражение. Для приближения к этой иллюзорной цели Соединенные Штаты и Запад готовы на многое, добавил он.