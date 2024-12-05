Лавров заявил об опасности горячей фазы холодной войны на заседании ОБСЕ

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Возрождение холодной войны в мировом пространстве может привести к ее переходу в горячую фазу. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова передает ТАСС.

Министр напомнил, что США и их союзники "выбросили на свалку" все договоренности, связанные с контролем над вооружениями, которые были заключены в 1980-е годы, включая Договор по ПРО, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договор об обычных вооруженных силах в Европе и по открытому небу.

Он объяснил, что американская сторона сделала это ради возвращения НАТО на политическую "авансцену". По его словам, после конфликта в Афганистане США и Альянсу необходим был новый общий враг.

"Обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы, топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска, предпочтительно американские – вот идеал безопасности для тех, кто объявил себя прифронтовыми государствами в борьбе с российской угрозой", – отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на то, что все институты ОБСЕ, занимающиеся правами человека, сохраняют "гробовое молчание", смотря на действия Киева, который с 2017 года принял ряд законов, исключающий использование русского языка во всех сферах, в том числе в образовании, в СМИ, в культуре и искусстве.

Ранее в американском Совете нацбезопасности заявили, что готовы обсуждать с РФ формат соглашения, который станет преемником российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По словам представителя СНБ США, до России не раз была доведена информация о готовности западной стороны к подписанию такого соглашения. При этом, как сообщили в Белом доме, предложения Вашингтона отклонялись из-за поддержки Украины.

Также в США указали на готовность работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

