СНБ США заявил о желании подписать с РФ новый документ на замену ДСНВ

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США готовы обсуждать с РФ формат соглашения, который станет преемником российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости заявили в американском Совете нацбезопасности в связи с высказываниями Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину страны.

По словам представителя СНБ США, до России не раз была доведена информация о готовности западной стороны к подписанию такого соглашения. При этом, как сообщили в Белом доме, предложения Вашингтона отклонялись из-за поддержки Украины.

Представитель также подчеркнул, что США готовы вести с Россией диалог не только по формату нового соглашения, но и по вопросам ядерных рисков, а также контроля над вооружениями без привязки к конфликту на Украине.

Ранее в США заявили о готовности работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное заявление, сообщил, что в Кремле такие намерения оценивают позитивно. При этом рассматривать предложения американцев Россия будет только по дипломатическим каналам, заявил он.

