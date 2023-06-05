В Кремле позитивно оценили заявления США о готовности работать с РФ по теме смены ДСНВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские власти позитивно оценивают слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с РФ по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако, подчеркнул он, Москва ждет формального предложения. Песков указал, что в Кремле ожидают шаги по дипломатическим каналам. Лишь после этого российская сторона будет рассматривать предлагаемые форматы диалога, пояснил пресс-секретарь президента.

Пескову также задали вопрос, значит ли это, что Москва готова к таким переговорам.

"Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", – заключил представитель Кремля.

2 июня Салливан в ходе выступления в американской Ассоциации по контролю над вооружениями заявил, что Вашингтон хочет приступить к взаимодействию с Москвой по решению проблем ядерных рисков. По его словам, США готовы работать с Россией над соглашением на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на период после 2026 года.

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